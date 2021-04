Vorläufige Stellungstermine beim Bundesheer coronabedingt online abrufbar

"Digitalisierung erleichtert Stellungspflichtigen das Planen", so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Donnerstag. Denn auch die Stellung wird digitalisiert - zumindest die Termininformation.

Tanner betont Sinnhaftigkeit der Online-Information zur Stellung

Das bringt ihnen "eine bessere Planbarkeit ihrer beruflichen und privaten Bedürfnisse", betonte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) in einer Aussendung. Der Brief an Stellungspflichtige und ihre Gemeinden wird aber beibehalten.