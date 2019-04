Vorhang auf für Cyrano - Kritik und Trailer zum Film

"Cyrano de Bergerac" gehört zu den Klassikern der Weltliteratur. Der Poet mit der übergroßen Nase bezirzt heute noch die von Liebe Träumenden. Regisseur Alexis Michalik, der auch für das Drehbuch verantwortlich zeichnete, hat aus der Entstehung des Werks nun eine typisch französische Komödie gemacht. Mit Wortwitz und Situationskomik wird das Geschehen eines Theaters des Fin de Sciecle skizziert, das auf die Premiere hinarbeitet. So wird mit den typischen Versatzstücken das alte Paris der Belle Epoque wieder zum Leben erweckt.

Vorhang auf für Cyrano – Kurzinhalt zum Film

Der Pariser Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor Alexis Michalik (36) – der in seinem Film Rostands erfolgreichen und eingebildeten Konkurrenten Georges Feydeau spielt – begeisterte sich vor vielen Jahren für Joe Maddens “Shakespeare in Love”. Im Mittelpunkt des mit sieben Oscars gekrönten Films steht die Entstehungsgeschichte von “Romeo und Julia”. “Damals fragte ich mich, warum es für Frankreich keinen ähnlichen Film gibt. Aber das Ganze blieb zunächst ein Gedankenspiel.” Jahre später stieß er auf die Umstände, unter denen der damals 29-jährige Autor Edmond Rostand “Cyrano de Bergerac” schrieb und einen unbeschreiblichen Erfolg landete. “Als ‘Cyrano’ 1897 die Bühne eroberte, hat er einen ähnlichen Hype erzeugt wie 2011 ‘Game of Thrones'”, so Michalik in den Presseunterlagen zu seinem am 26. April in Österreich startenden Film.