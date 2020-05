Vorgezogene Maßnahmen-Lockerung überrumpelt Wiener Theater

Im Theater an der Gumpendorfer Straße und im Schauspielhaus Wien zeigt man sich angesichts der früheren Erlaubnis zur Öffnung zwar erfreut, für den Spielbetrieb ist man bis dahin aber nicht gerüstet.

In einer "komischen Situation" findet sich nach den heutigen Ankündigungen das Theater an der Gumpendorfer Straße wieder. Die schrittweise Öffnung ab 29. Mai hat TAG-Leiter Gernot Plass überrascht.

Theater an der Gumpendorfer Straße nicht für Betrieb gerüstet

Da man sich im TAG für einen vorgezogenen Lichtumbau im Theater entschieden habe, liege das Haus nun "auf dem OP-Tisch mit offenem Herzen". "Wir sind nicht fertig und gerüstet, ab 29. Mai einen Spielbetrieb aufzunehmen. Außerdem verbietet man ja auch das Proben bis dahin. Auch wenn es Wiederaufnahmen wären, geht das nicht", so Plass. "Das sind genau die Probleme: den Entscheidungsträgern zu vermitteln, was ein Theaterbetrieb bedeutet."

Immerhin sei er nun hoffnungsvoller, was den Spielbetrieb im Herbst betrifft. "Zumindest ist eine Vision da", so der Theaterleiter, der aufgrund der Fortzahlungen der Fördergeber zumindest alle Mitarbeiter weiterhin bezahlen konnte und auch Abschlagszahlungen für freie Mitarbeiter leisten konnte. Dennoch werde sich das Minus bis zum Herbst auf rund 125.000 Euro belaufen, weswegen man auf den NPO-Fonds hofft.

Rätselraten um Einhaltung der Abstandsregel

Auch Schauspielhaus Wien von früher Lockerung überrascht

Hinzu komme, dass man in wochenlangem Ringen ein neues Notbudget geschnürt habe, das allen 53 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den zahlreichen freischaffenden Künstlern ihr finanzielles Auskommen sichern soll. Dies sei ohne Inanspruchnahme von zusätzlichen Ausfallsentschädigungen und ohne Kurzarbeit gelungen. "Wir haben uns vielfach bemüht, auf konstruktive Art in mögliche Maßnahmen der Lockerung einzubringen, aber wir haben uns nicht auf Versprechungen oder in Aussicht gestellte Entschädigungsleistungen verlassen, sondern so schnell wie möglich versucht, aus eigener Kraft einen (auch finanziellen) Notfallplan zu entwickeln, was meinem kaufmännischen Leiter und mir glücklicherweise gelungen ist."