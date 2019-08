Vorfälle in Kindergärten: NEOS fordern anonyme Meldestellen

Die Wiener Neos fordern eine anonyme Meldestelle, an die sich Eltern wenden können, wenn sie einen Vorfall in einem Kindergarten melden wollen.

Die Wiener NEOS haben am Mittwoch eine Meldestelle gefordert, an die sich betroffene Eltern anonym wenden können, die Vorfälle in einem Kindergarten melden wollen. Eine derartige zentrale Einrichtung gebe es noch nicht, betonte Klubobmann Christoph Wiederkehr in einer Pressekonferenz. Anlass für den Vorstoß sind Vorfälle in einem Meidlinger Kindergarten.