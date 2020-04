Vorerst letzter Rückholflug in Wien-Schwechat erwartet

Am Freitagvormittag wird ein weiterer Repatriierungsflug mit zahlreichen Österreichern an Bord am Flughafen Wien-Schwechat landen.

Die AUA-Maschine "Spirit of Austria", die rund 300 Europäer - davon der Großteil Österreicher - aus Neuseeland zurück in die Heimat bringt, wird am Freitagvormittag am Flughafen Wien-Schwechat erwartet.

Rückholflug aus Neuseeland landet am Freitag in Wien

Voraussichtliche Landezeit ist 9.20 Uhr, berichtete das Online-Luftfahrtmagazin "Austrian Wings". Die reine Flugzeit der Boeing 777-200ER beträgt demnach insgesamt 22 Stunden und 40 Minuten.

Für die Strecke Auckland - Kuala Lumpur waren zehn Stunden 40 Minuten veranschlagt, für die zweite Etappe Kuala Lumpur - Wien-Schwechat zwölf Stunden.

7.100 Österreicher mit 37 "Sonderflügen" heimgeholt

Damit sind die vom Außenministerium organisierten Repatriierungsflüge vorerst abgeschlossen.

37 "Sonderflüge" hatten 7.100 Österreicher nach Hause befördert, weitere 700 konnten mit EU-Kooperationsflügen heimgeholt werden.

1.000 Personen warten noch auf Rückholung

Von ursprünglich 47.000 befanden sich zuletzt noch rund 3.500 Österreicher im Ausland. Davon warten etwa 1.000 auf ihre Rückholung. Sie sind quer über den Globus verstreut - in 84 Ländern, teilweise in Klein- oder Kleinstgruppen. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) versprach in diesem Zusammenhang, es werde "niemand im Stich gelassen". Man werde sich "intensiv darum bemühen", entsprechende Rückreisen zu organisieren.

Aktuelle Nachrichten zum Coronavirus lesen Sie im Special