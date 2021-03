Vorbildfunktion: Kurz will Impfung mit AstraZeneca

Bundeskanzler Sebastian Kurz wird sich mit dem derzeit in Diskussion stehenden Coronavirus-Impfstoff des Herstellers AstraZeneca impfen lassen. Damit will er versuchen, seinen Beitrag zu leisten.

"Ich habe mir hier ein klares Bild gemacht", sagte Kurz. "Nachdem es viele Menschen gibt, die sich Sorgen machen, werde ich mich auch mit AstraZeneca impfen lassen, um zu zeigen, dass ich Vertrauen in den Impfstoff habe", betonte der Bundeskanzler am Freitag.

AstraZeneca kommt "in vielen Ländern der Welt zum Einsatz". Ob man sich impfen lässt, sei eine höchstpersönliche Entscheidung, die jeder für sich selbst treffen muss, meinte Kurz.

Impf-Stopp mit AstraZeneca nach Todesfällen in mehreren Ländern

Mehrere Länder haben die Impfung mit AstraZeneca ausgesetzt. Zuletzt hatte aber auch erst am Freitag die WHO betont, dass es keinen Grund für die Aussetzung gibt. Es gibt "keine Hinweise auf einen Zusammenhang mit Blutgerinnsel", teilte die WHO mit. Auch Österreich folgt allen Experten und impft weiter mit AstraZeneka.