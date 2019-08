Vorarbeiten gestartet: Wienzeilen-Radweg wird verlängert

Ab Mittwoch starten die Vorarbeiten für den Radweg auf der Linken Wienzeile. Mit relativ kleinen Baustellen wird begonnen, das soll sich jedoch bald ändern.

Autofahrer brauchen in Wien derzeit besonders starke Nerven. Nicht nur am Ring bei der Hauptuni geht es zurzeit langsamer voran. Große Bauarbeiten stehen trotz dem Ende des Sommers erst bevor. Am heutigen Mittwoch wird nämlich mit den Vorarbeiten für den Radweg auf der Linken Wienzeile gestartet.