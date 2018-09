Vor Zehn Jahren eröffnete in Favoriten erster Sozialmarkt Wiens

Vor zehn jahren wurde in Favoirten das erste geschäft des Vereins Sozialmarkt Wien eröffnet. Derzeit sind 45.000 Kunden bei den Sozialmärkten registriert.

Seither wurden 9.000 Güter des täglichen Bedarfs an sozial bedürftige Menschen verkauft bzw. verschenkt, wie der Gründer der Initiative, Alexander Schiel, der APA berichtete. Inzwischen gibt es drei Märkte – neben jenem im 10. Bezirk wurden auch in der Donaustadt und in Ottakring Filialen eröffnet.