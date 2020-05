VOR startet am Montag wieder den Normalbetrieb

Am Montag wird der Verkehrsbund Ost-Region wieder den Normalbetrieb starten. Ausnahmen gibt es nur bei speziellen Bus-Angeboten für Internatsschüler.

Der Verkehrsbund Ost-Region fährt nach dem reduzierten Angebot aufgrund der Coronavirus -Situation ab Montag wieder das volle Programm. Mit Ausnahme spezieller Bus-Angebote für Internatsschüler wird der gesamte Nah- und Regionalverkehr in der Ostregion hochgefahren, gab der VOR am Freitag bekannt. Serviceleistungen wie Ticketkauf in Bussen und Beratung sollen ab 18. Mai wieder anlaufen.

Fahrgäste sollen geltende Vorsichtsmaßnahmen einhalten

Wie der in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland agierende Verkehrsbund anmerkte, gilt für die Fahrgäste in Bus und Bahn der Appell, die geltenden Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten. Insbesondere in der Phase der schrittweisen Schulöffnung werden die Passagiere um erhöhte Flexibilität und Eigenverantwortung gebeten: Wer es mit seinen Verpflichtungen vereinbaren kann, sollte nach Möglichkeit die Öffis nicht zu jenen Zeiten nutzen, wo auch der Großteil der Schüler unterwegs ist - also etwa zwischen 7.00 und 7.45 Uhr.