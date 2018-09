Vor Schleusenanlage in Wiener Donaukanal gestürzt: Frau gerettet

Am Donnerstagnachmittag stürzte eine 36-jährige Frau vor der Schleusenanlage in Wien-Nußdorf in den Wiener Donaukanal. Die Frau wurde von der Feuerwehr gerettet.

Die 36-jährige Frau konnte von Feuerwehrleuten aus dem Wiener Donaukanal gerettet werden. Sie kam ohne ernste Verletzungen davon.