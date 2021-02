Vor EU-Gipfel: Kurz spricht sich mit Michel und Kollegen ab

Am Donnerstag beginnt ein zweitägiger EU-Gipfel via Videokonferenz, bei dem unter anderem die Corona-Koordinierung sowie Cybersicherheit thematisiert werden. Bundeskanzler Sebastian Kurz bereitet sich vor.

Vor dem zweitägigen EU-Videogipfel am Donnerstag und Freitag koordiniert sich Kurz (ÖVP) am heutigen Dienstag mit EU-Ratspräsident Charles Michel und mit seinen Kollegen aus Finnland, Zypern, Rumänien und Slowenien.

EU-Gipfel: Diese Themen werden von Kurz und Co. behandelt

Der Gipfel tagt am ersten Tag zur Koordinierung in der Corona-Pandemie und zur EU-Impfstoffbeschaffung sowie zu Grenzkontrollen. Am Freitag stehen Sicherheit und Verteidigung sowie die südliche Nachbarschaft auf der Agenda.