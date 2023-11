Vor diesen Betrug-Tricks warnen Post und Polizei

Immer wieder kommt es zu betrügerischen gefälschten Nachrichten im Namen der Post oder Polizei. Vor diesen Betrug wird gewarnt.

Betrugs-Masche: Davor warnen Post und Polizei

Postsprecher: "Wir wollen kein Geld"

Trick mit falschen Polizisten

Ebenfalls sehr häufig ist derzeit ein Trick mit falschen Polizisten. Dabei werden Personen angerufen und es wird ihnen gesagt, dass die Wertsachen zu Hause nicht sicher wären und deshalb ein Polizeikollege komme, um Geld und Schmuck an sich zu nehmen. So etwas kommt in Wahrheit aber nicht vor. "Die Polizei kommt nicht zu Ihnen nach Hause und fordert Geld, Gold oder Wertgegenstände von Ihnen. Es handelt sich dabei um einen Betrug. In so einem Fall bitte unbedingt die Polizei unter 133 anrufen", so Sandra Hrastnig, Pressesprecherin des Bundeskriminalamts.