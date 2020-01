Vor Burgenland-Wahl: Ortspartei Tadten tritt aus FPÖ aus

Rund zwei Wochen vor der Landtagswahl im Burgenland verkündete Silvia Burian, Ortsparteichefin der FPÖ in Tadten (Bezirk Neusiedl am See), am Montagabend ihren Parteiaustritt.

Mit Silvia Burian treten auch die fünf anderen Mitglieder Tadtens aus der FPÖ aus.

Vor Wahl: Ortschefin der FPÖ Tadten verkündet Parteiaustritt

Grund sei "eine Ansammlung von Vorkommnissen, die mit meinem Selbstverständnis von Ehrlichkeit, Glaubwürdigkeit und korrektem Umgang untereinander nicht kompatibel sind", betonte Burian. Die FPÖ Burgenland scheue zunehmend den Kontakt mit den Menschen, es gehe nicht mehr um die Bedürfnisse der Bürger. "Der Fisch beginnt beim Kopf zu stinken. Und der Geruch ist mittlerweile unerträglich", sagte sie. Eine Ortspartei gibt es in Tadten damit nicht mehr, diese war zuletzt aber auch nicht im Gemeinderat vertreten. Bei der Gemeinderatswahl 2017 erreichte sie lediglich 3,63 Prozent und verlor damit ihr einziges Mandat.

FPÖ Burgenland spricht von "politischem Nullum"

Die FPÖ Burgenland sprach in einer ersten Reaktion von einem "politischen Nullum". Es handle sich um den Austritt eines "Grüppchens", das bei der vergangenen Wahl "hochkant aus dem Gemeinderat" geflogen sei. "Austritte sind meistens bedauerlich, in diesem Fall nicht", betonte Klubobmann Geza Molnar am Dienstag in einer Aussendung. Burian sei auch bereits einmal aus der Partei ausgeschlossen worden und lasse ihren Frust nun an der FPÖ aus. Die Ortsparteichefin selbst hatte betont, der Ausschluss sei aufgrund von "Falschbehauptungen und unwahren Anschuldigungen" erfolgt und deshalb später aufgehoben worden.