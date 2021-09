VOR-Aktion am Autofreien Tag: Einzelfahrschein als Tagesticket

Tages-Aktion für Öffi-Nutzende: Am Mittwoch, 22. September 2021, ist es im Zuge des Autofreien Tages möglich, einen Einzelfahrschein den ganzen Tag über als Ticket zu nutzen - in drei Bundesländern. Alle Infos hier.

Wien, Niederösterreich, Burgenland. In die Arbeit, zur Apotheke, zum Supermarkt, die Kinder abholen, nachhause - fünf Wege, nur ein Fahrschein? Am Mittwoch, den 22. September ist dies im Zuge des Autofreien Tages möglich. Ein einziges Ticket gilt den ganzen Tag lang auf der ausgewählten Strecke. Auch in der Kernzone Wien eröffnet das Vollpreis-Einzelticket für nur €2,40 das gesamte ÖV-Angebot der Bundeshauptstadt bis Betriebsschluss.

Autofreier Tag zum Abschluss der Mobilitätswoche: Einzelticket als Tagesticket

Die Aktion gilt in der gesamten Ostregion. Für alle, die in Wien, Niederösterreich oder dem Burgenland ein Vollpreis-Einzelticket für Bus, Bahn oder Bim kaufen, ist die Benutzung von allen öffentlichen Verkehrsmittel des VOR am 22. September auf der ausgewählten Strecke möglich. In Wien gilt eine Vollpreis-Einzelkarte als Tageskarte für die gesamte Kernzone. Informationen zu sämtlichen Fahrplänen und Tickets stehen auf der VOR-Website bzw. im Routenplaner unter https://anachb.vor.at/ jederzeit zum Abruf bereit.