Immer mehr Wiener sind klimafreundlich unterwegs

Im Jahr 2020 wurden in Wien fast drei Viertel aller Wege mit dem Rad, den Öffis oder zu Fuß zurückgelegt. Knapp die Hälfte aller Wiener Haushalte, immerhin 47 Prozent, besitzt kein Auto.

Seit Jahren gibt es in Wien mehr Öffi-Jahreskartenbesitzer als zugelassene Pkw. Die Anzahl der Radfahrten in der Stadt hat sich seit dem Jahr 2005 verdoppelt und mehr als jeder dritte Alltagsweg wird zu Fuß erledigt.

"Wir arbeiten in unserer Klimamusterstadt jeden Tag daran, die Mobilität in unserer Stadt noch umweltfreundlicher zu machen, wir bauen Öffis, Rad- und Gehwege laufend aus und setzen auf ein Miteinander im Verkehr", so Mobilitätsstadträtin Ulli Sima anlässlich der Mobilitätswoche 2021, die noch bis zum autofreien Tag am 22. September läuft.

Zahlreiche Klima-Projekte in Wien gestartet

So werden beispielsweise aktuell die Thaliastrasse in Ottakring und in Kürze der Petersplatz in der Innenstadt verkehrsberuhigt und klimafit gemacht. Die Zollergasse in Wien-Neubau wurde bereits zur Begegnungs- und Fußgängerzone umgestaltet und das Gersthofer Platzl in Währing für Öffis, Radfahrende und Fußgänger attraktiviert.