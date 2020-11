Von Terror bis Corona: Neue Beratungshotline für Kinder und ihre Eltern

Ein neues Angebot soll in herausfordernden Zeiten Erleichterung bringen: Der Österreichische Bundesverband für Psychotherapie (ÖBVP) startet heute mit der "Kinder-Schüler-Eltern Beratungshotline".

Ab sofort stehen an Wochentagen täglich zwei Stunden lang PsychotherapeutInnen mit Arbeitsschwerpunkt Säuglings-, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie den Familien zur Seite. Denn die Corona-Krise und zuletzt der Terroranschlag in Wien belasten vor allem die junge Generation enorm.

Beratungshotline: Offenes Gespräch mit Kindern suchen

Kinder in der Corona-Krise gut begleiten

Der jüngste Terroranschlag kommt in einer Zeit, in der die Kinder ohnehin schon mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. Haid und ihre KollegInnen registrieren seit dem Ende des ersten Lockdown eine deutliche Zunahme an Depressionen, Erschöpfungszuständen und Ängsten bei Kindern und Jugendlichen. Wenn die Familien mit diesen Belastungen nicht mehr zurecht kommen, empfiehlt die Expertin professionelle Unterstützung wie die neue Beratungshotline in Anspruch zu nehmen.