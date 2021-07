Von Partner gewürgt: Frau in Wien-Liesing rief um Hilfe

Gleich zweimal musste die Wiener Polizei am Donnerstag in Liesing ausrücken. Beide Male soll ein 53-Jähriger seine Partnerin gewürgt und geschlagen haben. Nachbarn verständigten die Polizei.

Frau wollte Partner schützen

In Wien-Liesing hatte eine Zeugin am Donnerstagvormittag die Polizei verständigt, nachdem ihr ihre Nachbarin aus dem Fenster zugerufen hatte, dass sie Hilfe benötigen würde. In der Wohnung trafen die Beamten dann auf die verletzte 36-jährige Frau, die stark alkoholisiert war. Sie hatte mit ihrem Lebensgefährten gestritten und war von ihm geschlagen und gewürgt worden. Der Mann war aber nicht mehr in der Wohnung und die Frau wollte keine genaueren Hinweise zu seinem Verbleib geben. Die Frau wurde von der Wiener Berufsrettung notversorgt.