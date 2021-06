Von NÖ in die USA: Kindesrückführung von Mädchen "jeden Moment"

Ein drastischer Fall von Kindesrückführung in Niederösterreich. Ein dreieinhalbjähriges Mädchen könnte "jeden Moment" wieder in die USA zum Vater rückgeführt werden.

Im Fall eines drastischen Falles von Kindesrückführung, bei dem eine Mutter eines dreieinhalbjährigen Mädchens ohne ihren Ex-Mann aus den USA nach Niederösterreich ausgereist ist, könnte eine Entscheidung anstehen: Wie die "Allianz GewaltFREI" der APA mitteilte, dürfte das Kind "jeden Moment gegen seinen Willen in die USA zurückgeführt werden".

Mutter war mit Kind ohne Ex-Mann nach Niederösterreich ausgereist

Der Mutter wurde unlängst ein Bescheid des Obersten Gerichtshofs (OGH) zugestellt, wonach die Frau mit ihrem Kind in die USA zurückkehren muss, wo ihr Ex-Mann lebt. Tut sie dies nicht, droht ihr die behördliche Abnahme des Kindes durch einen Gerichtsvollzieher. Der Vater dürfte inzwischen offenbar in den USA die volle Obsorge bekommen. "Das Obsorgeverfahren in Österreich wird gestoppt, weshalb der Antrag auf Kindeswohlgefährdung abgewiesen werden wird", hieß es.