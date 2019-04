"Von Mädchen und Farben": Josh. veröffentlicht Debütalbum

“Cordula Grün” brachte Amadeus Award

Kein Wunder, war der im Vorjahr veröffentliche Song doch ein waschechter Hit, der sich in Österreich und Deutschland nicht nur hartnäckig in den Charts hielt, sondern auch in den diversen Bierzelten gern und oft gespielt wurde. Der – wenngleich etwas fragwürdige – Ritterschlag folgte im Oktober, als “Cordula Grün” in München zum Wiesn-Hit 2018 gekürt wurde. Ob Josh., der eigentlich Johannes Sumpich heißt, sein gestern im Wiener Volkstheater in Empfang genommene Amadeus für den “Song des Jahres” mehr freut, sei einmal dahingestellt.

Ohnehin hat der Sänger und Songwriter mittlerweile andere Sorgen, könnte man überspitzt formulieren. Denn nun gilt es, das zehn Songs starke Album zu bewerben. Musikalisch knüpft er dafür an etablierte Muster an, lässt in seinen Popsongs schon mal eine Gitarre jaulen, schreckt nicht vor dem Wörtchen “scheißegal” zurück und weiß sein Wiener Idiom gekonnt einzusetzen. “Sowieso” wird dank Schunkelgestus wohl erneut in feuchtfröhlichen Runden für Begeisterung sorgen, “Reden” ist eine leicht nachdenkliche Analyse des Zwischenmenschlichen und “Eskalation” straft seinen Namen Lügen, jedenfalls was die instrumentale Ausgestaltung betrifft.

Und sonst? Funktionieren die Songs von Josh. ohne größere Umwege und sind wohl das, was gemeinhin als hemdsärmelig beschrieben wird. Sie drängen sich nicht auf, haben aber genug Charme, um nicht sofort in der Masse unterzugehen. Gleichzeitig setzt sich Josh. damit zwischen die Stühle und ist doch ein perfektes Beispiel für den Zeitgeist: Pop und Alternative sind längst keine Gegensätze mehr, sogar das Schlagereske schleicht sich bei Zeiten ein und stört die musikalische Melange nur unmerklich.

Josh.: Tour in Österreich

Aber Hits lassen sich eben nicht planen, sondern passieren einfach. Ob in dieser Hinsicht “Cordula Grün” bald abgelöst wird – vielleicht von “Dorothea von früher” -, muss sich erst weisen. Der Albumopener hat jedenfalls das größte Potenzial, um Josh. auch im Jahr 2019 reichlich Aufmerksamkeit zu bringen. Unabhängig davon ist der Sänger ab kommender Woche auf Tour durch Österreich – ganz ohne Bierzeltmief, dafür mit Amadeus in der Hinterhand.

Josh. live: 2. Mai im Grazer Orpheum, 7. Mai im Wiener WUK, 9. Mai im VAZ St. Pölten, 10. Mai im Linzer Posthof, 16. Mai im Rockhouse Salzburg und 17. Mai im Treibhaus Innsbruck.

(APA/Red)