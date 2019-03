Von 18 bis 75 Jahre: Wiener Life Ball sucht nach Debütanten

Thomas Schäfer-Elmayer und Dancing Star-Profi Thomas Kraml machen die Life-Ball-Debütanten fit für die Eröffnungsshow am 8. Juni 2019. Gemeinsam mit Gery Keszler werden die besten Paare bei einem Casting in der Tanzschule Elmayer ausgewählt.

“Auch wenn wir vom Life Ball in erster Linie dafür bekannt sind mit Konventionen zu brechen, so setzen wir bei der Eröffnungsshow doch auf ein Stück Wiener Ballkultur. Allerdings werden wir in diesem Jahr gemäß dem Motto ‚United in Diversity‘ mit dieser Tradition brechen und die Altersgrenze für Debütantinnen und Debütanten markant hinaufsetzen. Wir freuen uns auf fitte, sympathische, dynamische und junggebliebene Tanzpaare zwischen 18 und 75 Jahren”, so Obmann LIFE+ und Life Ball-Organisator Gery Keszler.