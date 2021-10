Vollmond: Was ist dran an den Mond-Mythen?

Bei Vollmond schläft man schlecht, ist allgemein unrund und fühlt sich irgendwie komisch - oder? Hier der "Mythen-Check" zum Thema Vollmond.

Zwölf Vollmonde erwarten uns jedes Jahr - am Mittwoch (20. Oktober 2021) ist es wieder so weit. Und dieser voll m Himmel stehende Mond soll sich auf die Psyche auswirken, wie viele Menschen glauben. Wie der Erdtrabant unser Leben tatsächlich beeinflusst und was man ihm nur nachsagt, erfahren Sie in diesem Video.