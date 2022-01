Vollmond-Ereignis "Wolfsmond" - Herkunft und Bedeutung

Wenn am Dienstag der Mond rund und voll am Himmel steht, ist das kein gewöhnlicher Vollmond - was es mit dem "Wolfsmond" auf sich hat, erfahren Sie hier.

Ein ganz besonderer Vollmond steht in kalten Januar-Nächten am Himmel - heuer ist es am 18. Jänner soweit. Sein Name klingt mystisch: Wolfsmond. Die Bedeutung und den Ursprung dieser Bezeichnung erfahren sie im Video. Aber dieser besondere Vollmond trägt noch andere Namen, die ganz anders und ebenso geheimnisvoll klingen.

Kein Vollmond wie jeder andere: Wenn der "Wolfsmond" aufgeht

