Voller Erfolg für 2. Electronic Sports Festival im Wiener Donau Zentrum

Das zweite Electronic Sports Festival im Wiener Donau Zentraum war ein voller Erfolg: Rund 100.000 Besucher waren vor Ort im Donau Zentrum, während die Tutniere auf "Twitch" fast eine Million Views verbuchten.

Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr fand Österreichs größtes eSports-Event heuer erstmals im Donau Zentrum statt. Rund 100.000 Besucher frequentierten am Freitag und Samstag Wiens größtes Einkaufszentrum. Viele von ihnen kamen erstmals mit eSports in Kontakt.

Größte LAN-Party des Landes

Bereits ab Donnerstag lieferten sich eingefleischte eSportler bei der größten LAN-Party des Landes spannende Turniere in „Counterstrike Global Offensive“, „League of Legends“, „Dota 2“ oder „FIFA“. Auch das packende Finale des Coca-Cola eCups wurde im Rahmen des Electronic Sports Festival – powered by T-Mobile ausgetragen. Erstmals waren die Finale auf der 125 Quadratmeter großen Kinoleinwand im Cineplexx Donau Plex zu sehen und sorgten für atemberaubende Eindrücke und Hollywood-Feeling. Gaming-Fans kamen in der Fun-Area bei Klassikern wie „Mario Kart“, „Sing Star“ oder „Guitar Hero“ voll auf Ihre Kosten. Als Massenmagnet zeigte sich einmal mehr der „Fortnite Community Clash“, der von den Fans des Spiels mit weltweit über 200 Millionen registrierten Usern gestürmt wurde. Für gute Stimmung in der eSports-Community sorgten die abwechslungsreichen Bühnen-Shows. Weit über die Landesgrenzen hinaus fand das Electronic Sports Festival – powered by T-Mobile Beachtung: Fast eine Mill9ion Views verzeichnete die Streaming-Plattform „Twitch“ und damit auch einen neuen Rekord.