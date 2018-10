Voller Erfolg: 400 Teilnehmer beim Senioren Nordic Walking Day im Wiener Prater

Am 26. September fand der 2. SeniorInnen Nordic Walking Day im Wiener Prater statt. Mit über 400 Anmeldungen war die Veranstaltung für Wiener und Wienerinnen ab 60 Jahren ein voller Erfolg.

Der 2. SeniorInnen Nordic Walking Day , fand am 26. September im Wiener Prater statt. Mehr als 400 Wienerinnen und Wiener über 60 nahmen an der Veranstaltung teil. Das sind doppelt so viele wie im Vorjahr.Organisiert wurde das Event von den Pensionistenklubs der Stadt Wien und dem Sportverein ASKÖ WAT WIEN.

400 Teilnehmer beim Senioren Nordic Walking Day in Wien

In den Kategorien 60 plus, 70 plus und 80 plus galt es eine Strecke von 2,5 km oder 5 km möglichst schnell zu „erwalken“. Einige gingen es eher gemütlich an, andere waren hoch motiviert auf einem der vordersten Plätze zu landen. So oder so: alle TeilnehmerInnen bekamen eine Medaille und ein Geschenk-Sackerl.