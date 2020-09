Volkstheater Wien startet mit Bezirkstournee

Am 25. September startet das Wiener Volkstheater mit seiner Bezirkstournee. Gestartet wird in der VHS Brigittenau.

Mit der Komödie "Barfuss im Park" von Neil Simon eröffnet das Wiener Volkstheater am 25. September seine Tournee durch die Bezirke. Premiere ist am 25. September in der VHS Brigittenau, es inszeniert Doris Weiner, die langjährige Leiterin der Bezirke. Sie verantworte noch das Programm, bevor die neue Direktion unter der Leitung von Kay Voges ab Jänner 2021 übernehme, hieß es in einer Aussendung.