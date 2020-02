Volksoper Wien unterstützt Kinder-Krebshilfe mit Spendensammlungen

Das Ensemble der Volksoper Wien hat zugunsten der Kinderkrebshilfe WIEN-NÖ-BGLD Spenden gesammelt. Am Montag konnten insgesamt 1.626,01 Euro für die Unterstützung krebskranker Kinder und Jugendlicher gesammelt werden.

Bereits seit vielen Jahren engagiert sich die Volksoper Wien für krebskranke Kinder und Jugendliche. Auch heuer wurde wieder eine Spendensammlung durchgeführt. Am Montag wurde in der Vorstellungspause von Georges Bizets "Carmen" Geld gesammelt. Insgesamt konnten 1.626,01 Euro für die Kinder-Krebshilfe Wien-NÖ-BGLD gesammelt werden.

Volksoper Wien unterstützt Kinder-Krebshilfe

„Im Namen der Kinder-Krebshilfe WIEN-NÖ-BGLD möchte ich mich ganz herzlich für das wiederkehrende Engagement der Volksoper Wien, bei den Darstellerinnen und Darstellern von ‚Carmen‘ sowie dem anwesenden Publikum, das sich als äußerst großzügig erwiesen hat, bedanken. Wie singt Carmen nicht so schön ,Liebe ist wie ein wilder Vogel, wer den will zähmen, der hat es schwer, ganz umsonst wirst du nach ihm rufen, wenn er nicht will, kommt er nicht her‘ über bedingungslose Liebe. Mit dieser Hingabe wollen auch wir krebskranke Kinder und deren Familien unterstützten und ihnen die Last der Sorgen rund um das Monster Kinderkrebs nehmen um sich auf diese Liebe zu konzentrieren, die vor allem in dieser Zeit sehr viel Kraft spenden soll“, sagt Andrea Magdoin-Braunsdorfer, Obmann Stellvertreterin der Kinder-Krebshilfe WIEN-NÖ-BGLD.