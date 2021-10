Volksleiden Kurzsichtigkeit: So lassen sich Kinder schützen

Die digitale Augenerschöpfung nimmt zu: Durch Homeoffice und Homeschooling, Computer und Handynutzung werden Augenleiden noch weiter verstärkt. Es fehlt der Weitblick, sowohl im übertragenen als auch im wörtlichen Sinne.

Kurzsichtigkeit nimmt stark zu

Gutstein ist Fachgruppenobmann der Gesundheitsberufe in Wien und berichtet über eine drastische Zunahme der Kurzsichtigkeit in den letzten Jahren. Durch die Coronapandemie haben sich die Zahlen noch weiter verschlechtert. "Etwa 40 Prozent der Österreicher ist kurzsichtig und in den kommenden Jahrzehnten wird diese Zahl noch zunehmen", sagt er.