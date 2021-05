Volkskrankheit Fersensporn: Das hilft

Durch das viele Barfuß- oder In-Socken-Gehen orten die Expertinnen der Orthopädie & Traumatologie Simmering, Ulrike Mühlhofer und Stephanie Arbes-Kohlert, eine neue Volks-Krankheit: den Fersensporn.



Kälte-Therapie bei Fersensporn

No-Go Flip-Flops, Ballerinas und Sandalen verschlimmern Fußprobleme

Sorry, Fashionistas: Sommerliches Schuhwerk wie bequeme Flip-Flops, flache Ballerinas und Sandalen ohne Absatz wie Fußbett fördern leider den Fersensporn. Wer dazu neigt, sollte auch im Sommer Schuhe tragen, in denen auch spezielle Fersensporn-Einlagen Platz finden: individuell vom Bandagisten angefertigte Loch- beziehungsweise viskoelastische Einlagen, die mit einer Art Gel gefüllt sind. Sie verteilen den Druck auf den gesamten Fuß, federn Stöße ab, stabilisieren und stützen das Fußgewebe. Beim hinteren Fersensporn an der Achillessehne helfen auch Fersenkissen oder Fersenkeile, die zur Dämpfung in die hintere Schuhkappe geklebt werden.