Volkshilfe verlangt Erhöhung der Sozialhilfe

Die Volkshilfe begrüßt die Steuerpläne von ÖVP und Grünen nicht: Menschen mit hohem Einkommen würden am meisten profitieren und aufgrund der 800 Millionen KöSt-Senkung würden soziale Einschnitte drohen. Darüber hinaus gibt es eine Forderung zur Sozialhilfe.

Sozialhilfe: Volkshilfe-Chefs präsentierten Umfrage-Ergebnis

Die Ergebnisse der repräsentativen SORA-Umfrage stellten die beiden Volkshilfe-Chefs am Donnerstag in einer Pressekonferenz vor. 65 Prozent der 1.030 "face to face" Befragten haben sich für die Anhebung der Sozialhilfe von 949 auf 1.300 Euro ausgesprochen. Die im Zuge der Arbeitslosenversicherungs-Reform diskutierte Abschaffung der Notstandshilfe wird von 76 Prozent abgelehnt.

Mehrheit möchte bessere Entlastung

"Jene, die jetzt schon arm sind, werden noch ärmer werden", ist Sachers Befund zu den Steuer- und Budgetplänen der Regierung. Die Volkshilfe fürchte gröbere Einschnitte im Sozialsystem, auch für die Finanzierung der Coronakrisen-Kosten. Fenninger übte - unter Hinweis auf die jüngsten Regierungs-Turbulenzen - scharfe Kritik an so mancher Politiker-Äußerung: Manche würden in ihrem Machtstreben Menschen "gnadenlos abwerten und gegeneinander ausspielen". Die Demokratie werde nicht nur durch Angriffe auf die Säulen Justiz und Medien gefährdet, sondern auch mit "Abwertung und Disziplinierung von Menschen, denen es nicht so gut geht" - verwies er etwa auf die Kürzung der Mindestsicherung.