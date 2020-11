Volksbegehren könnten wegen Corona verschoben werden

Sollten im Jänner noch Ausgangsbeschränkungen gelten, könnte die Eintragungswoche von drei Volksbegehren vom Innenminister verschoben werden.

Eintragungswoche kann wegen Corona verschoben werden

In einem am Dienstag an die Gemeinden ergangenen Leitfaden für die Volksbegehren heißt es, dass Vorsorge für den Corona-Infektionsschutz zu treffen sind. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass das Innenministerium die Eintragungswoche absagen und für einen späteren Zeitraum festlegen kann, "wenn durch Maßnahmen, die zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 getroffen werden, die Bewegungsfreiheit oder der zwischenmenschliche Kontakt eingeschränkt werden und dadurch ein persönliches Unterstützen von Volksbegehren bei den Gemeinden unmöglich gemacht oder erschwert wird".