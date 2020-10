Volksbegehren gegen Corona-Gesetze in Planung

Ziele des von der Initiative ICI geplanten Volksbegehrens sind unter anderem die Rücknahme aller in diesem Jahr beschlossenen Corona-Gesetze sowie aller Verwaltungsstrafen nach den Covid-19-Maßnahmengesetzen.

Eine "Initiative für evidenzbasierte Corona Informationen" (ICI) will ein Corona-Volksbegehren initiieren. Der Organisator Franz-Jakob Purkarthofer teilte am Mittwoch in einer Aussendung mit, dass der erste Meilenstein erreicht und die nötigen Unterstützungserklärungen für ein Eintragungsverfahren bereits überschritten seien.