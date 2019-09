"Vögel" feierte im Akademietheater erfolgreiche Premiere

Die packende Familiengeschichte "Vögel" von Wajdi Mouawa führt die Zuschauer mitten in den Nahostkonflikt - und das gleich viersprachig.

Der Start in die neue Burgtheater-Ära ist geglückt. Nach der gestrigen Premiere der "Bakchen" im Haus am Ring gab es am Freitag gar Standing Ovations für die erste Produktion im kleineren Haus, dem Akademietheater.