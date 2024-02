VKI-Krapfentest 2024: Fast alle Krapfen schnitten gut ab

Während der Faschingszeit erfreuen sich Krapfen großer Beliebtheit. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat dies zum Anlass genommen, die Qualität dieses seit Jahrhunderten in Österreich beliebten Gebäcks genauer zu untersuchen.

27 von 31 Krapfen bei VKI-Krapfentest mit "gut" bewertet

VKI-Krapfentest: Große Unterschiede bei Kalorien und Marmeladenanteil von Krapfen

Bei der Berechnung des Nährwerts wurden jedoch erhebliche Unterschiede festgestellt. Die Anzahl der Kalorien pro 100 g variierte zwischen 267 kcal und 443 kcal. Das Gewicht der Krapfen reichte von 60 g bis 140 g. "Wer auf seine Linie achten will, sich aber zu Fasching einen Krapfen gönnen möchte, sollte besser zu den kleineren Exemplaren greifen. Der Nährwert pro Krapfen lag im Test zwischen 200 kcal und 479 kcal", so Nina Eichberger, Ernährungswissenschafterin und Projektleiterin im VKI.

Es gab eine überraschend breite Palette an Zusammensetzungen. Die Anzahl der verwendeten Zusatzstoffe variierte zwischen einem und zehn. In der Regel werden Gelier-, Konservierungs- und Säuerungsmittel verwendet, aber auch Emulgatoren, Verdickungsmittel und Aromen. Es ist ratsam, die Informationen auf der Verpackung genau zu lesen, erklärt Nina Eichberger. Für Bäckerei-Krapfen ist es jedoch am besten, nachzufragen. Palmöl wird teilweise immer noch verwendet, hauptsächlich beim Frittieren. In Bezug auf den vorgeschriebenen Marmeladenanteil von 15 Prozent erfüllten nur die Produkte "Penny Bäckerkrönung" (10 %) sowie "Lidl Aryzta Bakeries" und "Denns" (je 11 %) diese Vorgabe nicht, während auf der anderen Seite des Spektrums ein Marmeladenanteil von 29 Prozent zu verzeichnen war.