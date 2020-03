Vizekanzler Kogler mahnt in drastischen Worten zum sozialen Rückzug

Auch Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) rief am Sonntag im Nationalrat mit drastischen Worten dazu auf, die sozialen Kontakte extrem einzuschränken. Sportvereinen drohte er mit Subventionsentzug.

Kogler drohte Sportvereinen mit Subventionsentzug

"Treffen Sie sich auf keinen Fall in kleineren oder größeren Gruppen"

"Halten Sie Abstand, das ist das, was am meisten hilft", so der Vizekanzler und Sportminister weiter. Viele hätten das noch nicht genug verstanden. "Bitte halten Sie sich daran, und machen Sie nurmehr die notwendigsten Erledigungen außerhalb Ihrer Wohnung. Treffen Sie sich auf keinen Fall in kleineren oder größeren Gruppen."