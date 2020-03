Visitendienste betreuen Corona-Patienten in den Bundesländern

Für Personen, die mit dem Coronavirus infiziert sind bzw. als Verdachtsfall gelten, stehen in den Bundesländern ab sofort spezielle Visitendienste bereit.

In allen neun Bundesländern sind laut Österreichischer Gesundheitskasse (ÖGK) Corona-Visitendienste eingerichtet worden.

Sie sollen Patienten, die aufgrund eines Covid-19 Verdachts oder einer bestätigten Infektion, keine Ordination aufsuchen können, optimal betreuen, teilte die ÖGK am Samstagabend in einer Aussendung mit.

Ärztefunkdienst führt Visiten in Wien durch

Die Visiten in Wien werden durch den Ärztefunkdienst durchgeführt, in anderen Bundesländern geschehe dies zum Teil in Zusammenarbeit mit dem ärztlichen Bereitschaftsdienst, erklärte die ÖGK. Die Ärzte seien mit Fahrern unterwegs und mit Schutzbekleidung ausgerüstet. Diese österreichweiten Visitendienste werden durch eine gemeinsame Finanzierung durch Land und Sozialversicherung ermöglicht.