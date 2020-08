"Visions of Reality": Das Programm beim Sommerkino im Belvedere 21

Unter dem Titel "Visions of Reality" findet das Sommerkino heuer erstmals im Skulpturengarten des Belvedere 21 statt. Termine jeweils Freitag, Samstag und Sonntag ab 21 Uhr.

Der Film ist seit je das Medium, in dem Visionen von anderen Wirklichkeiten dargestellt werden. Egal ob es Reisen in ferne Welten sind, oder ein Blick in eine mögliche Zukunft. "Visions of Reality" umreißt ein Feld, dessen Spielarten von düster-poetisch bis ausgelassen-komisch reichen.