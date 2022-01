Virologin kritisiert "kreuz und quer testen"

Angesichts rasant steigender Coronavirus-Infektionen hat sich Elisabeth Puchhammer-Stöckl, Leiterin des Zentrums für Virologie der MedUni Wien, für ein Umdenken bei der Teststrategie ausgesprochen.

Wegen Omikron: Teststrategie sollte überdacht werden

Das sagte sie in der Aufzeichnung der Sendung "Milborn" auf "Puls4", die am Mittwochabend um 21.15 Uhr gesendet wird. "Das Virus vermehrt sich so schnell, dass wenn Sie einen Test gestern in der Früh gehabt haben, Sie nicht sicher sein können, ob Sie nicht heute ein Superspreader sind", argumentierte Puchhammer-Stöckl angesichts der Omikron-Variante.