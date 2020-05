Virenfrei: Mobiles Drive-in-Festival im Autokinoformat geplant

Festivals und Open-Air-Events wird es im heurigen Sommer vorerst keine geben. Die Initiative "Künstler für Österreich" will nun ein mobiles Drive-in-Festival im Stile eines Autokinos bieten.

Herkömmliche Festivals und Open-Air-Events sind diesen Sommer wegen der Coronabeschränkungen bekanntlich verboten. Die Initiative "Künstler für Österreich" will nun mit einem virensicheren Format die Möglichkeit zum Live-Erlebnis auch in Coronazeiten bieten: Ein mobiles Drive-in-Festival im Stile eines Autokinos soll Künstlern ein Einkommen und Zuschauern gefahrlose Unterhaltung bieten.

Applaus soll durch zustimmendes Hupen ersetzt werden

Dreitägiger Tourstopp in jedem Bundesland geplant

Ziel ist, in jedem Bundesland einen dreitägigen Tourstopp einzulegen, wobei der Auftakt in Graz bereits fixiert ist. Von 2. bis 4. Juli wird man hier rund 1.000 Fahrzeugen respektive deren Insassen ein buntes Programm aus Kabarett am Donnerstag, Volksmusik und Schlager am Freitag sowie Austropop am Samstag bieten. Das große Finale der Tour ist dann für Wien vorgesehen, wo man von 27. bis 29. August spielt.