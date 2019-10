VIP Shopping Days: Schnäppchenjagd in SCS und Donau Zentrum

Shopaholics aufgepasst: Diesen Mittwoch und Donnerstag finden die VIP Shopping Days statt und locken mit Angeboten mit bis zu minus 50 Prozent.

Auf Angebote und Rabatte von bis zu minus 50 Prozent dürfen sich Einkaufslustige bei den VIP Shopping Days am Mittwoch, den 2. Oktober und Donnerstag, den 3. Oktober in über 170 Markenstores des Donau Zentrums und der Shopping City Süd freuen

Diese Schnäppchen warten in SCS und Donau Zentrum

Goodie Bags und Funk-Brass-Band bei den VIP Shopping Days

In der SCS warten für alle SCS VIP Mitglieder an den VIP SHOPPING DAYS über 5.000 prallgefüllte Goodie Bags mit Naschereien, Erfrischungen und vielen mehr. Am Donnerstag, den 3. Oktober sorgen zudem die vier Jungs der brandheißen Funk-Brass-Band „Blowing Doozy“ aus Klagenfurt mit ihren mitreißenden Sound jeweils um 14 Uhr, 16 Uhr und 18 Uhr direkt am Water Plaza für beste Stimmung während dem Shoppingtrip.