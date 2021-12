VinziMärkte heben Einkommensgrenze an

Die zehn VinziMärkte in der Steiermark, Wien und Niederösterreich heben die Einkommensgrenze für ihre Kunden an - als Reaktion auf "die steigende Armut im Land", berichtete Kathpress.

Einkommensgrenze bei Vinzimärkten erhöht sich auf 10.50 Euro

Durch Corona mehr Kunden in den VInzimärkten

"Wir haben vor allem während der Corona-Zeit eine Zunahme an Kundinnen und Kunden gemerkt, denen am Ende des Monats nicht mehr genügend Geld bleibt. Gleichzeitig sind immer mehr Menschen zu uns gekommen, die gerade zu viel verdienen, um bei uns einzukaufen, die dennoch mit ihren finanziellen Mitteln nicht auskommen", erläuterte Sigrid Wimmer, Leiterin der VinziMärkte in Graz. "In unseren VinziMärkten erhalten sie gute Waren, die sie um maximal 30 Prozent des Normalwertes erwerben können", so Böker.