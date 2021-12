Seit 30 Jahren gehört der VinziBus zum Straßenbild in Graz, wie die Öffis der Graz-Linien. Über 1,3 Millionen belegte Brote und über 290.000 Liter Tee wurden seit 1991 ausgegeben.

In der steirischen Landeshauptstadt Graz gehört er seit 30 Jahren zum Straßenbild wie die Öffis der Graz-Linien - der VinziBus, die laut Vinzenzgemeinschaft Eggenberg "Tankstelle menschlicher Wärme", der Anfang Dezember seit 30 Jahren seine Runden dreht, und vor allem in der Nacht Menschen mit Jause und heißem Tee versorgt. Über 1,3 Millionen belegte Brote und über 290.000 Liter Tee wurden seit 1991 ausgegeben, 87.600 ehrenamtliche Stunden geleistet.

VinziBus feiert 30. Jubiläum: Idee kam aus Wien

"Mit der Jugendvinzenzgemeinschaft, sie war damals selbst noch nicht einmal ein Jahr alt, unternahm ich einen Ausflug nach Wien", schilderte Wolfgang Pucher, Pfarrer von St. Vinzenz in Graz-Eggenberg. "Dort besuchten wir unter anderem den Canisibus, der ausfuhr, um Menschen in Not mit einer heißen Suppe zu versorgen. So etwas muss es auch in Graz geben, dachte ich mir", so Pucher, der spätere Gründer der VinziWerke.