Vilimsky bei Lega-Veranstaltung in Florenz

Der Europaabgeordnete Harald Vilimsky wird eine Delegation der FPÖ anführen, die am kommenden Sonntag an einer Veranstaltung der EU-Fraktion Identität und Demokratie in Florenz teilnehmen wird.

Bei der von Italiens rechter Regierungspartei Lega organisierten Veranstaltung wird auch der niederländische Wahlsieger und Rechtspopulist Geert Wilders erwartet, kündigte Parteichef Matteo Salvini am Dienstag in Rom an.

Vertreter von 14 europäischen Parteien, die wie die Lega EU-Fraktionsmitglieder sind, nehmen am Event in Florenz teil, bei dem über Allianzen in Hinblick auf die EU-Parlamentswahlen im kommenden Juni diskutiert wird. Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen wird per Videokonferenz zugeschaltet.

"Ziel ist es, die gesamte europäische Mitte-Rechts-Bewegung zusammenzubringen"

"Unser Ziel ist es, die gesamte europäische Mitte-Rechts-Bewegung zusammenzubringen, die heute in drei Fraktionen in Europa gespalten ist. Heute kann ich sagen, dass diejenigen, die bei den Europawahlen die Lega wählen, uns niemals in einem Bündnis mit den Sozialisten sehen werden. Wir stehen nur für Bündnisse mit Mitte-Rechts-Parteien zur Verfügung", sagte Salvini.

Themen wie Beschäftigung, Umwelt und Sicherheit

Bei der Veranstaltung in Florenz sollen die Delegationen der verschiedenen Parteien Themen wie Beschäftigung, Umwelt und Sicherheit diskutieren. Salvini, der in der Regierung von Premierministerin Giorgia Meloni als Verkehrsminister tätig ist, bekräftigte sein Nein zu einem "Aus" für Verbrennungsmotoren in Europa. Der von der EU vorangetriebene "Green Deal" müsse mit Vernunft umgesetzt werden, betonte Salvini.