Viertel der Arbeitnehmer von Schulschließungen betroffen

Heimunterricht und Beruf sind für viele Eltern schwer bis gar nicht vereinbar. Sollten die heimischen Schulen und Kindergärten wegen der hohen Infektionszahlen erneut geschlossen werden, wären 1,2 Millionen Erwerbstätige davon betroffen.

In folgenden Branchen gibt es viele Frauen und Männer mit jeweils einem Kind oder mehreren Kindern unter 15 Jahren: Bei der Warenherstellung sind es 197.400 Personen, im Handel 177.000 Personen, im Gesundheits- und Sozialwesen 140.600 Personen, in der öffentlichen Verwaltung 72.900 Personen und im Bereich Erziehung und Unterricht 83.700 Personen. In folgenden Bereichen gibt es besonders viele Menschen mit elterlicher Aufsichtspflicht: In Betreuungsberufen im Gesundheitswesen sind es 31.500 Personen und im Bereich Frisiersalons und Kosmetik sind es 12.500 Personen.