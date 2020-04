Vierjährige bei Fenstersturz in Wien-Liesing tödlich verletzt

Am Donnerstagabend stürzte ein vierjähriges Mädchen in Wien-Liesing aus einem Fenster im 6. Stock und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Am 23. April gegen 20.30 Uhr stürzte ein vierjähriges Mädchen in Wien-Liesing aus einem Wohnungsfenster im 6. Stock einer Wohnanlage im Bereich Siebenhierten.

Mädchen drückte angelehntes Fenster auf und stürzte ab

In der betreffenden Wohnung waren zum Vorfallszeitpunkt die Eltern sowie mehrere Verwandte anwesend. Ein unmittelbarer Zeuge des Vorfalls gab an, das Mädchen hätte ein angelehntes Fenster aufgedrückt, als es sich anlehnen wollte, und sei so zu Fall gekommen.