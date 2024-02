Vierfacher Champion Israel erwägt Absage von ESC-Teilnahme

Geht der Eurovision Song Contest (ESC) 2024 mit oder ohne Israel über die Bühne? Der mehrfache Sieger erwägt eine Absage der Teilnahme aufgrund von möglichen Widerstände gegen seinen eingereichten Beitrag, der als zu politisch gelten könnte.

ESC 2024 ohne Israel?

Dies würde bedeuten, "dass Israel nicht am Wettbewerb teilnehmen" könne, sollte das Lied von der EBU nicht zugelassen werden. Zuvor waren bereits Forderungen laut geworden, Israel wegen des Kriegs im Gazastreifen vom diesjährigen Wettbewerb auszuschließen. Die EBU hatte dies mit Verweis darauf zurückgewiesen, dass beim ESC keine Regierungen gegeneinander anträten, sondern öffentlich-rechtliche Rundfunksender als Mitglieder der EBU.

Die Sängerin Eden Golan hatte sich dafür qualifiziert, Israel im Mai in Malmö bei dem weltweit größten Musikwettbewerb zu vertreten. Der ESC findet vom 7. bis 11. Mai in Schweden statt.

EBU prüft

"Wenn ein Lied aus irgendeinem Grund als inakzeptabel eingestuft wird, haben die Sender die Möglichkeit, gemäß den Regeln des Wettbewerbs ein neues Lied oder einen neuen Text einzureichen", heißt in den EBU-Statuten zum ESC. Die EBU ließ verlauten, dass sie "derzeit den Text prüft".

Empörung in Israel

In Israel stieß ein möglicher Ausschluss Israels von dem Wettbewerb wegen des angeblich politischen Inhalts des israelischen Beitrags auf Empörung. Der israelische Kulturminister Miki Zohar nannte die Aussicht auf einen Ausschluss "skandalös". Golans Lied sei "bewegend", schrieb er in Onlinediensten. Es "drückt die Gefühle des Volkes und des Landes in diesen Tagen aus, und ist nicht politisch".