Vier Pfoten rettete 47 Zootiere aus dem Gazastreifen

Bei einem der größten Einsätze der Tierschutzorganisation Vier Pfoten, konnten 47 Zootiere aus dem Gazastreifen gerettet werden. Sie wurden nun artgerecht in Jordanien untergebracht.

In ihrem bisher größten Einsatz hat die österreichische Tierschutzorganisation Vier Pfoten am Sonntag 47 Tiere aus einem Zoo im Gazastreifen geholt. Die fünf Löwen, eine Hyäne, mehrere Affen, Wölfe, Stachelschweine, Füchse, Katzen, Hunde, Emus, Strauße und Eichhörnchen wurden unter schlechten Bedingungen in Rafah gehalten. Der Großteil der Zoobewohner kam in jordanischen Tierschutzzentren unter.