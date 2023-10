Vier Männer verletzten 25-Jährigen in Wien mit Messer

Ein 25-Jähriger meldete sich Montagabend bei der Polizei und gab an von vier Männern in Wien-Favoriten mit dem Messer attackiert worden zu sein.

Eine Messer-Attacke ist am Montagabend am Wiener Reumannplatz in Favoriten verübt worden: Dabei griff ein 25-Jähriger einen Gleichaltrigen auf einer Parkbank an. Drei Unbekannte sollen den Mann ebenfalls mit Schlägen und Tritten attackiert haben. Der Verdächtige wurde kurze Zeit später an seiner Wohnadresse festgenommen. Das Opfer und der 25-Jährige dürften sich aus einem früheren Mietverhältnis gekannt haben, berichtete die Landespolizeidirektion Wien der APA.