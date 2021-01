Vier Männer nach mutmaßlichen Pkw-Einbrüchen festgenommen

In der Nacht auf Mittwoch wurden vier Männer in der Huttengasse in Wien-Ottakring festgenommen. Sie sollen zuvor versucht haben, in mehrere Pkw einzubrechen.

Ein Passant alarmierte gegen 3.40 Uhr die Polizei, da mehrere Personen versuchten in Fahrzeuge einzubrechen. Die Beamten konnten vier Tatverdächtige im Alter zwischen 19 und 31 Jahren am Tatort auf frischer Tat ertappen. Alle wurden vorläufig festnehmen. Bei einer Durchsuchung des Fahrzeuges der Tatverdächtigen wurde Diebesgut, Tatwerkzeug und eine verbotene Waffe (Stahlrute) sichergestellt. Die Männer befinden sich in einer Justizanstalt.