Vier Lokalbesucher in Wr. Neustadt Corona-positiv

Vier Gäste von Lokalen in Wiener Neustadt nach am letzten Wochenende positive auf das Coronavirus getestet. Weitere Gäste vom vergangenen Wochenende werden zur Selbstüberwachung aufgerufen.

Vier Besucher von Lokalen in der Wiener Neustädter Herrengasse sind positiv auf Corona getestet worden. Weitere Gäste, die sich in der Nacht auf vergangenen Sonntag an Ort und Stelle aufgehalten hatten, wurden am Samstag seitens der Stadt Wiener Neustadt dringend zur Selbstüberwachung aufgerufen.