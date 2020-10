Vier Festnahmen nach bewaffnetem Banküberfall in Wien-Floridsdorf

Nach dem Überfall auf eine Bankfiliale in Wien-Floridsdorf am Montagnachmittag konnte die Polizei nun vier Tatverdächtige festnehmen.

Am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr wurde eine Bank in der Brünner Straße 138A in Wien-Floridsdorf von zwei männlichen Tatverdächtigen überfallen. Sie bedrohten eine Bankangestellte mit einer Pistole und erbeuteten Bargeld, anschließend konnten die Männer in Richtung Marco-Polo-Platz flüchten. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.